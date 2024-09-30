شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندى يعرب عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو عن قلقه البالغ إزاء التأثير المدمر للأحداث الأخيرة على المدنيين فى لبنان، مشيرًا إلى سقوط مئات القتلى فى الغارات الجوية الإسرائيلية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى جمعه بنظيره اللبنانى نجيب ميقاتي، حيث شدد ترودو على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد للحفاظ على الوحدة، مؤكدًا أن الشعب اللبنانى يستحق أن يعيش فى سلام وأمان.



وأشار جستن ترودو إلى التأثير الذى لحق بعائلات الكنديين المتضررين، وخاصة أولئك الذين فقدوا حياتهم أو أُصيبوا.



وناقش الزعيمان الجهود الجارية لدعم خفض التصعيد فى المنطقة، بما فى ذلك دعوة كندا لوقف فورى لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.



وأكد ترودو أن كندا ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولى لتعزيز السلام فى المنطقة، معربًا عن دعمه للتسوية الدبلوماسية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وكذلك تنفيذ القرار رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار فى غزة.



كما أعرب الزعيمان عن قلقهما المشترك إزاء تدهور الوضع الإنسانى بسبب الصراع، واتفقا على ضرورة الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.



وأكد ترودو التزام كندا بالدعم الإنسانى للبنان، مشيرًا إلى الإعلان الأخير عن تقديم 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين.



يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه سفير كندا لدى الأمم المتحدة بوب راى عن الاستراتيجية الكندية فى لبنان، حيث تم إرسال قوات لمساعدة الكنديين العالقين هناك.