شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يناقش مع نظيره الفرنسى سبل تجنب تصعيد الصراع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو ناقشا خلالها أهمية الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع في لبنان.



وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الأحد أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الدّاعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ووضع نهاية للحرب بين إسرائيل ولبنان.



كما ناقش الوزيران الجهود المستمرة لحل الصراع في غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الأسرى إلى وطنهم.