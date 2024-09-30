شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى: نشهد واحدة من أكبر موجات التدمير والنزوح بتاريخ بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الزراعة اللبنانى الدكتور عباس الحاج حسن، إن لبنان يشهد واحدة من أكبر موجات التدمير والنزوح فى تاريخه الحديث حيث وصل عدد النازحين إلى مليون لاجئ، كما أحرقت إسرائيل آلاف الدونمات من الغابات والأراضى الزراعية، وهجرت أعداداً هائلة من السكان من بينهم آلاف المزارعين من أهم المناطق الزراعية في لبنان.

جاء ذلك في كلمة اليوم للوزير اللبناني ألقاها عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية لفعاليات يوم الزراعة العربى للعام 2024 الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة.

وأضاف أن العاصمة اللبنانية بيروت تقصف أكثر من 400 مرة في اليوم ، وهناك 1500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال العزل، قائلا "إنه بينما نزرع الزيتون على مساحة الأوطان، فإن إسرائيل تزرع الموت لأطفالنا..إننا نعيش مرحلة من أصعب مراحل تاريخنا".

وأشار إلى أن موجة النزوح وصلت إلى مليون نازح، ولبنان يشكر كل الدول التي وقفت إلى جانبه، لافتا إلى أن بلاده تستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري و700 ألف لاجئ فلسطيني كل هؤلاء مهددون في حياتهم وقوتهم.

وقال "إن لقاء اليوم ليس كبقية اللقاءات وأنه في يوم الزراعة العربي فإننا نحتاج جهوداً مضاعفة للحاق بالركب".

ونوه بدور منظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) التي أطلقت استراتيجية قائمة على تلبية احتياجات المستقبل ودعمت الزراعة بالدول العربية.