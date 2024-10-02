شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. مقتل 55 شخصًا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

نداء إنساني عاجل

الدمام - شريف احمد - أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانا ليل الثلاثاء/الأربعاء أعلن فيه أن غارات إسرائيلية وقعت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أدت في حصيلة إجمالية إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة 156 آخرين.وأوضح أن الغارات استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا أطلقا يوم الثلاثاء نداءً إنسانيًا عاجلًا للبنان بقيمة 426 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الأعمال العدائية.



وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في لبنان، إنه "جرى إطلاق النداء العاجل في السراي الحكومي في بيروت، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع الدولي والشركاء المحليين والدوليين".