شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يقبض على 17 عنصرًا إرهابيًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تمكّنت وحدات من الجيش الجزائري خلال الأسبوع الجاري، من القبض على 17 عنصرًا، تدعم الجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف محافظات الجزائر.‏‏ وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن هذه العمليات تأتي في سياق الجهود ‏المتواصلة للجيش الجزائري، في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله في مختلف ‏محافظات البلاد. ‏