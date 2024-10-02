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من بينها الشرقية.. ضباب على 7 مناطق خلال الصباح الباكر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: الشفا وميسان.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: أبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: الوجه وأملج.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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