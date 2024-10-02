شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ضباب على 7 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
مكة المكرمة: الشفا وميسان.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: أبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: الوجه وأملج.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: الشفا وميسان.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: أبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: الوجه وأملج.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.