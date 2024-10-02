شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعارض الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعارض الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين في واشنطن عن تأييد ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية إيرانية، قال بايدن "الإجابة لا".

إلا أن بايدن قال إنه سيجري فرض عقوبات إضافية على إيران. اجتماع افتراضي وشارك بايدن في وقت سابق اليوم الأربعاء في اجتماع افتراضي جرى تنظيمه بشكل عاجل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأعلن البيت أنهم ناقشوا فرض عقوبات جديدة خلال الاجتماع، مضيفًا أن مجموعة السبع تعمل حاليًا على صياغة بيان مشترك، وأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وملتزمة بأمنها.