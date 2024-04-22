شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم الحشرات يوضح أسباب ظهور الذباب الصحراوي خلال رياح الخماسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي تحذيرًا بوصول الذباب الصحراوى للأراضى المصرية من اتجاه مرسى مطروح، وفي السياق ذاته أوضح الدكتور على يونس أستاذ علم الحشرات جامعة القاهرة، بأنه يوجد عشرات الآلاف من أنواع الذباب، قد لا يراه الإنسان في حركته اليومية، وتنوع أنواع الذباب في أماكن معيشتها وفي غذائها وفي أضرارها وفي نفعها.

حقيقة الذباب الصحراوي

وكشف عن أن البيئة الصحراوية أفقر البيئات من حيث التنوع البيولوجي، وأوضح الطبيب فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن أن السبب في ظهور أعداد كبيرة من الذباب خلال رياح الخماسين خاصة في مناطق مرسي مطروح، هو مقالب القمامة الموجودة قبل مدينة مرسي مطروح حيث تعتبر بيئة مناسبة جدًا لتكاثر أعداد الذباب بطريقة مطردة، وعند هبوب الرياح والعواصف تحمل بالطبع أعدادًا كبيرة من هذا الذباب في طريقها لذلك فهذا ذباب ينمو ويتكاثر في مقالب القمامة وليس له علاقة بالصحراء.

وأوضح الطبيب أن أنواع الذباب الموجودة في الصحراء هي ذات الأنواع الموجودة في الوادي حولنا بشكل طبيعى،

وشدد على ضرورة عدم القلق بصورة كبيرة خاصة ويمكن التقليل من الذباب وحماية أنفسنا من مشاكله اذا اهتمامنا بنظافة أماكن معيشتنا وتخلصنا من النفايات بطريقة سليمة وعندئذ حتى لو تواجد أعداد من الذباب فانها لن تمثل أي مشكلة لحياة الإنسان.