شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض تدل على إصابة الأطفال بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من صعوبة تشخيص مرض التوحد عند الأطفال قبل سن 24 شهرًا، إلا أن الأعراض غالبًا ما تظهر بين 12 و18 شهرًا، وإذا تم اكتشاف العلامات بحلول عمر 18 شهرًا، فقد يساعد العلاج المكثف في إعادة توصيل الدماغ وعكس الأعراض، وفقًا لما نشره موقع helpguide

علامات وأعراض مرض التوحد عند الرضع والأطفال الصغار

لا يستجيب بعض الأطفال المصابين بالتوحد للاحتضان، أو يمدون أيديهم لحملهم، أو ينظرون إلى أمهاتهم عند إطعامهم.



تواصل بالعين، مثل النظر إليك عند إطعامك أو الابتسام عندما يبتسم لك.

الرد على صوت مألوف لهم.

اتباع الأشياء بصريًا أو اتبع إيماءاتك عندما تشير إلى الأشياء.

الإشارة أو التلويح أو استخدم إيماءات أخرى للتواصل.

- إصدار أصوات لجذب انتباهك.

تتطلب التأخيرات التالية إجراء تقييم فوري من قبل طبيب الأطفال الخاص بطفلك:

بحلول 6 أشهر: لا توجد ابتسامات كبيرة أو تعبيرات دافئة ومبهجة أخرى.

بحلول 9 أشهر: لا يتم تبادل الأصوات أو الابتسامات أو تعبيرات الوجه الأخرى ذهابًا وإيابًا.

بحلول 12 شهرًا: عدم الاستجابة للاسم، و لا يوجد ثرثرة أو "حديث أطفال".، ولا توجد إيماءات ذهابًا وإيابًا، مثل الإشارة أو العرض أو الوصول أو التلويح.

بحلول 16 شهرًا: لا توجد كلمات منطوقة.

بحلول 24 شهرًا: لا توجد عبارات ذات معنى مكونة من كلمتين ولا تنطوي على التقليد أو التكرار.

العلامات والأعراض عند الأطفال الأكبر سنًا

مع تقدم الأطفال في السن، تصبح العلامات للتوحد أكثر تنوعًا. هناك العديد من العلامات والأعراض التحذيرية، لكنها تدور عادةً حول ضعف المهارات الاجتماعية، وصعوبات النطق واللغة، وصعوبات التواصل غير اللفظي، والسلوك غير المرن.

علامات الصعوبات الاجتماعية

يبدو غير مهتم أو غير مدرك للآخرين أو ما يجري حولهم.

لا يعرف كيفية التواصل مع الآخرين أو اللعب أو تكوين صداقات.

يفضل عدم لمسه أو حمله أو احتضانه.

لا يلعب ألعاب "التظاهر"، أو يشارك في ألعاب جماعية، أو يقلد الآخرين، أو يستخدم الألعاب بطرق إبداعية.

لديه صعوبة في فهم المشاعر أو التحدث عنها.

لا يبدو أنه يسمع عندما يتحدث الآخرون معهم.

لا يشارك الآخرين الاهتمامات أو الإنجازات (الرسومات، الألعاب).

قد يكون التفاعل الاجتماعي الأساسي صعبًا بالنسبة للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. يبدو أن العديد من الأطفال المصابين بالتوحد يفضلون العيش في عالمهم الخاص، منعزلين ومنفصلين عن الآخرين.

علامات صعوبات النطق واللغة

يتحدث بنبرة صوت غير معتادة، أو بإيقاع أو طبقة صوت غريبة (على سبيل المثال، ينهي كل جملة كما لو كان يطرح سؤالاً).

يكرر نفس الكلمات أو العبارات مرارا وتكرارا، وغالبا دون قصد التواصل.

- يجيب على السؤال بتكراره بدلاً من الإجابة عليه.

يستخدم اللغة بشكل غير صحيح (أخطاء نحوية، كلمات خاطئة) أو يشير إلى نفسه بضمير الغائب.

علامات صعوبات التواصل غير اللفظي

يتجنب الاتصال بالعين.

يستخدم تعابير الوجه التي لا تتطابق مع ما يقوله

- لا يلتقط تعابير وجوه الآخرين ونبرة صوتهم وإيماءاتهم.

يقوم بإيماءات قليلة جدًا (مثل الإشارة). قد يبدو باردًا أو "يشبه الروبوت".

علامات عدم المرونة

يتبع روتينًا صارمًا (على سبيل المثال، يصر على سلوك طريق معين إلى المدرسة).

يواجه صعوبة في التكيف مع أي تغييرات في الجدول الزمني أو البيئة (على سبيل المثال، يصاب بنوبة غضب إذا تم إعادة ترتيب الأثاث أو كان وقت النوم في وقت مختلف عن المعتاد).