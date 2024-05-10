شكرا لقرائتكم خبر عن روتين يومى مفيد جدا لصحة قلبك.. اعرف ايه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لدراسة حديثة تم تقديمها في اجتماع أمراض القلب الوقائى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن صعود السلم يوميًا مفيدًا جدًا للصحة، فهو يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يتفق الكثير من الناس على أنه من الصعب إيجاد الوقت لممارسة الرياضة مع الضغوط اليومية التى نعيشها، ومع ذلك، وفقًا للدراسة، فإن صعود الدرج يوميًا يجعلك بصحة أفضل خالية من الأمراض.



وفقًا للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تعد سببًا رئيسيًا للوفاة المبكرة فى جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يمكن الوقاية منها إلى حد كبير من خلال القيام بالنشاط البدنى المنتظم، ويمكن تحقيق ذلك بشكل بسيط عن طريق صعود السلالم، والذى غالبًا ما يتم تجاهله كشكل من أشكال التمارين الرياضية، حيث يمكن لهذه الخطوة البسيطة أن تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

وأشارت نتائج تحليل تم إجراؤه على تسع دراسات شملت أكثر من 480 ألف مشارك، سواء من الأفراد الأصحاء أو الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب، إلى أن صعود الدرج مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأى سبب بنسبة 24%، وتم ربطه أيضًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%.

يعد إدراج صعود الدرج فى الروتين اليومى طريقة بسيطة وفعالة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، سواء فى العمل أو المنزل أو أى مكان آخر، فإن اختيار استخدام السلالم على ركوب المصعد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا فى صحتنا.