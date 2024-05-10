شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نصيحة فعالة للأمهات فى فترة الامتحانات.. عشان صحتك ونجاح ابنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أشرف سلام استشارى النفسية بقصر العينى، للأمهات خلال فترة الامتحانات الكثير من النصائح الفعالة والجيدة، للتخلص من حالة الترقب والتوتر، مؤكدا أن الترقب والشعور بالقلق يخلف اضطرابات نفسية شديدة، ويمكن للأم أثناء فترة الامتحانات أن تدير هذا الشعور الغاضب المنفعل بالكثير من الخطوات الفعالة التي تقلل من حدة شعورها بالاضطربات المختلفة.

وأضاف أن الامتحانات والاختبارات فترة اعتدنا أن نجعلها فترة متوترة، وهذا هو الخطأ الكبير، فلابد من أن تتعامل الأم مع هذه الفترة على أنها فترة عادية، لا يزيد فيها الاهتمام والضغط إلا قليلا.

توقفى عن ألقاء اللوم الزائد على نفسك، إذا ما أخفق ابنك في الامتحانات. توقفى عن الغضب المباشر والسريع رغبة في تفريغ المشاعر، فهى طريقة مرهقة. لابد من طلب المساعدة من شخص قريب أو مراعى لك، لمساعدتك في بعض المهام، هذا الأمر من شأنه أن يخفف الضغط الزائد عليك. لابد لك من الاهتمام بتقليل ساعات الضغط والامتحانات والبحث عن منحنى ترفيهي لك ولطفلك الطالب لاستعادة التوازن. الترفيه واستقطاع وقت جماعى جيد ومرح لك ولابنك الطالب مكع باق أفراد الأسرة أو وحدكما أمر في غاية الأهمية، ولا تتحدثا خلاله عن الضغوط أو الامتحانات. اهتما سويا بالاتفاق على التعبير عن مشاعركما سويا إذا شعر أيا منكما بمشاعر سلبية أثناء ضغوط المذاكرة. إذا شعرت بالضغط والقلق الشديد، اتركى مكان المذاكرة وقومى بفعل نشاطات مختلفة مسلية لوقت قليل لتستعيدى توازنك. اهتمى بتقليل التقلبات المزاجية من خلال تناولكما أنت وابنك الطالب الطعام في مواعيد ثابته، وتناول الطعام الصحى المعزز للنفسية. لا تهتمى بالتعليقات السلبية أو بالطاقة السلبية التي قد يضفيها أقران طفلك أو ضغوط الامتحانات عليك، تجاهليها وركزى في القادم. استعيدى توازنك بوقت مستقطع لك وحدك، قليل لكن منتظم، من خلال ممارسة فعل محبب لك، مثل شرب فنجان من القهوة بهدوء، أو مشاهدة برنامجك المفضل. قومى بتنظيم اليوم كروتين، وقسمي الوقت جيدا، كى لا تشعرى بالضغط النفسى.

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