شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للقاح الإيدز.. تعرف على أهم أعراض المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإيدز ذلك المرض المزعج الذى يصيب البعض، هو في أساسه فيروس نقص عام للمناعة في الجسم، يدمر الخلايا ويصبح الجسم والجهاز المناعى مخترقا بشكل كامل، لا يمكن معه مقاومة حتى أبسط الأمراض، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، تزامنا مع اليوم العالمى للقاح الإيدز.

وأشار التقرير إلى أن هذا الفيروس يؤدى إلى نقص ملحوظ وحاد في خلايا الدم البيضاء، ولذا يصبح الجسم غير قادر على مقاومة أي هجوم خارجى، ومن أبرز وأهم أعراض وعلامات هذا المرض أن يعانى المريض به من نقصان حاد وسريع وملحوظ في الوزن بشكل عام، فيصبح شديد النحافة سريعا، كذلك يعانى من العرق الشديد أثناء الليل وأثناء النوم كذلك، مع حدوث إختلاف وتغير حاد في لون البشرة والجلد بشكل عام لدى الكثير من مرضاه.

وذكر التقرير أبرز أعراضه والتي منها، أن يعانى من ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مع اضطرابات اختلالات في الجلد تجعل ظهور التقرح والالتهاب في الجسم خاصة حول الأعضاء الخاصة، وكذلك في الفم أمر محتمل وبشدة.

فيما أكد تقرير في السياق ذاته، نشر في موقع historyofvaccines أن اللقاحات التي توصل إليها العلم حتى الآن لفيروس نقص المناعة، يمكن أن يؤخذ بعضها قبل الإصابة أو أثناءها، فيما تقرير نشر في aidsmap أن أغلب اللقاحات للوقاية من الأمراض العامة يمكن لمريض الإيدز أن يأخذها، مثل الكوفيد والاتهاب الكبدى، وكذا الكوليرا، والقوباء.