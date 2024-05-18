شكرا لقرائتكم خبر عن عنيد وفوضوي .. اعرف أهم أعراض الاضطراب النفسى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معادٍ لغيره مضطرب، يعانى من مشكلات اجتماعية حادة، كاذب مخادع، بهذه الكلمات بدأ الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية والأعصاب قصر العينى، وصفه لاضطراب عقلى نفسى معروف وهو اضطراب الشخصيات المعادية والفوضاوية، حيث يطلق عليه الكثير من الألقاب، ولكن ما يميزه هو العناد الحاد الذى يميز صاحبه وأسلوبه.

هذا الاضطراب له علامات تؤكد الإصابة به، منها أنه الشخص يعانى من الاندفاعية الشديدة والتهور الحاد، قد يظهر في بعض المراهقين، أو في تلك المرحلة بشكل خاص، نظرًا لاقتراب تلك الأعراض من علامات المراهقة المعروفة، هذا الاضطراب يكون فيه الشخص غير واضح، لا يشعر بالتعاطف تجاه الآخرين وشعر بمشاعر باردة تجاههم مهما كانت درجة قربهم منه، يتم تشخيص هذه الحالة والشخصيات وهذا الاضطراب من خلال الطبيب النفسى المتخصص، وهو ما يحدد طبيعة العلاج وأسلوب إدارة المشكلة، من خلال العلاج النفسى الذى يحدد مدته الطبيب وفقًا للحالة.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع هيلث دايركت المعنى بالصحة العامة، أن هذا الاضطراب النفسى العقلى له الكثير من العلامات مثل سرعة العصبية والانفعال، فضلاً عن اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية، كذلك التهور الحاد وإمكانية توجه بعض الحالات للعدوانية الشديدة، مع الآخرين، ومن العوامل التي تسبب هذه المشكلة الطفولة وطريقة التربية في الصغر، فضلا عن الإهمال في تلك المرحلة.