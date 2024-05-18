شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء غذائية شائعة تجنبها فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود من جديد موجة حارة تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة، لذلك من المهم الانتباه لصحتنا وصحة أولادنا خلال هذه الفترة، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض الأخطاء الغذائية الشائعة التى تضر بصحتنا خاصة في الطقس الحار.

فيما يلى.. 7 أخطاء غذائية شائعة يجب تجنبها فى الموجة الحارة لضمان الحفاظ على صحتك ونشاطك: عدم البقاء رطبًا

من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس في الصيف هو عدم شرب كمية كافية من الماء، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة العرق، تفقد أجسامنا المزيد من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف، وعدم البقاء رطبًا يمكن أن يسبب التعب والصداع والدوخة وحتى ضربة الشمس، لذلك من المهم تناول ما يكفى من الماء والسوائل على مدار اليوم.

الإفراط في تناول المشروبات السكرية

الإفراط في تناول المشروبات السكرية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة خطر تسوس الأسنان، لذلك اختار البدائل الصحية مثل الماء أو شاي الأعشاب غير المحلى أو العصائر الطازجة.

تخطي الوجبات

مع ارتفاع درجات الحرارة، تنخفض شهيتنا ويميل الكثير من الناس إلى تخطي وجبات الطعام، ومع ذلك، فإن تخطي الوجبات يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي لديك، ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، ويحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية. بدلًا من تخطي الوجبات، ركز على الوجبات الخفيفة مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

الإفراط في تناول الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم والحلويات المجمدة الأخرى من الأطعمة المشهورة في الصيف، لكن المبالغة في تناولها يمكن أن تؤدي إلى زيادة السكر والسعرات الحرارية، لذلك من المهم الانتباه جيدًا للكميات التى نتناولها ومحاولة اختيار بدائل صحية مثل الزبادي أو مشروبات الفاكهة الطازجة.

تناول الأطعمة الثقيلة

تناول الأطعمة الثقيلة مثل المقليات والصلصات الكريمية واللحوم الدهنية خاصة في الطقس الحار، يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول والانتفاخ، بدلًا من ذلك، ركز على الوجبات الخفيفة والطازجة التي يسهل هضمها، مثل السلطات والخضروات المشوية والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لتمنحك شعورًا بالخفة والنشاط.

عدم تضمين ما يكفي من الفواكه والخضراوات

كثير من الناس لا يدرجون ما يكفي من الفواكه والخضروات المغذية في نظامهم الغذائي بالرغم أنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف كما أنها ضرورية في الطقس الحار، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة جيدة.

التعرض المفرط للشمس

على الرغم من أن التعرض المفرط لأشعة الشمس لا يرتبط مباشرة بالنظام الغذائي، إلا أنه يمكن أن يؤثر على صحتك بطرق مختلفة، بما في ذلك التعرض للجفاف وحروق الشمس وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك احمِ نفسك من خلال ارتداء واقي الشمس، والبحث عن الظل خلال ساعات الذروة للشمس، والحفاظ على رطوبتك.