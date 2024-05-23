شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاروخان ودخوله المستشفى.. كل ما تريد معرفته عن ضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد بعد تعرضه لضربة شمس، حيث تعرض إلى الجفاف بسبب تعرضه لأشعة الشمس التي تزيد عن 45 درجة مئوية خلال مشاهدة مباراة الدوري الهندي الممتاز (IPL) بين فريقه كولكاتا نايت رايدرز وسنريسرز حيدر أباد.



وحول ذلك، أوضحت الدكتورة منى ثابت استشاري الباطنة في كلية طب القصر العيني، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضربات الشمس، وخاصة عند ارتفاع حرارة الطقس، ووجود موجة شديدة الحرارة، فعند زيادة حرارة الطقس عن 40 درجة مئوية يحذر التعرض المباشر لأشعة الشمس.



وأضافت، أنه من الضروري عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه، لتقليل فرص الإصابة بضربات الشمس.

ما هي أعراض ضربة الشمس؟

وعن أعراض ضربات الشمس، قدمتها منى ثابت، كالتالى:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

- الشعور بالارتباك، وعدم القدرة علي الكلام، والدوخة.

- كثرة التعرق، نتيجة لضربة الشمس التي أنت مصاب بها، ستشعر بأن بشرتك ساخنة وجافة عند اللمس.

- الغثيان والقيء.

- احمرار الجلد بسبب ارتفاع حرارة الجسم.

- زيادة معدل ضربات القلب بهدف تبريد الجسم.

- الشعور بالصداع الشديد.

ماذا تفعل عند الإصابة بضربة الشمس؟

هناك العديد من النصائح التي أوضحتها منى، وتساعد في علاج الشخص المصاب بضربة الشمس، ومنها:

- خذ الشخص واذهب به في مكان به ظل أو في الداخل.

- قم بإزالة الملابس الزائدة، لدخول الهواء للجسم وترطيبه.

- قم بتبريد الشخص بوضع الماء عليه أو أكياس ثلج.

- إعطائه الماء لترطيب جسمه.

- في حالة عدم استجابة الشخص يجب الذهاب به مباشرة إلي المستشفي، للقيام بالتدابير اللازمة.

