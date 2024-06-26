توافق لقادة الاتحاد الأوروبي على فون دير لاين لولاية أخرى في المفوضية الأوروبية

كما هو متوقع اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تعيين أورسولا فون دير لاين لولاية أخرى على رأس المفوضية الأوروبية، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة.

إذ تم التوافق عليها بموجب اتفاق أبرم بين عدة أحزاب سياسية أوروبية كبرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

كما اتفق مفاوضون من التيارات السياسية الوسطية الثلاثة على حزمة قرارات تتضمن تعيين رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي، ورئيسة وزراء استونيا كايا كالاس مسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى الثلاثي تلك المناصب، لكن زعماء الاتحاد لم يوافقوا بعد رسميا على حزمة التعيينات هذه.

غير أنه من المرتقب أن يجتمعوا يومي الخميس الجمعة خلال قمة بروكسل لإقرار تلك التعيينات، علماً أنهم كانوا اتفقوا عليها خلال عشاء رسمي الأسبوع الماضي على ما يبدو.

وكان البرلمان الأوروبي شهد في السادس من يونيو الحالي انتخابات كرست مكاسب واضحة لأحزاب أقصى اليمين.

إلا أن أحزاب "اليمين الوسطية" احتفظت بمكانتها كأكبر تجمع في البرلمان، لاسيما بعدما حققت مكاسب في ألمانيا واليونان وبولندا وإسبانيا، كما حققت تقدما ملحوظاً في المجر.

يذكر أنه تم ترشيح فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية في 7 مارس الماضي خلال مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست.

ويعين رئيس المفوضية الأوروبية بقرار من قادة الاتحاد وتتم الموافقة عليه عبر تصويت سري داخل البرلمان الأوروبي. على أن تكون أغلبية الأصوات لصالح المرشح.

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