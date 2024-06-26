شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 1.9 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع الكهرباء بمحافظة البحيرة خلال 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن توجيه استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بمحافظة البحيرة خلال خطة 24/2024 بنسبة 22%.

وأوضح التقرير أنه تم تخصيص 1.8مليار جنيه لقطاع النقل بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,5 مليار جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الإسكان 1,1 مليار جنيه بنسبة 13%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 431 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 21%.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 96 مشروعا تنمويا فى مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحيرة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى توجيه 860 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 211 مشروعا فى مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 8,6 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 25% عن خطة 22/2023، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".