نقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين بان إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حربا شاملة. كما نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أميركيين بانه تم تحذير حزب الله أن واشنطن لن تستطيع منع إسرائيل من غزو لبنان إذا واصل هجومه.

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل وحزب الله أبلغا الولايات المتحدة أنهما لا يريدان حربا شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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