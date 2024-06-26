شكرا لقرائتكم خبر عن لو تم تشخيصك بالإصابة بمرض السكرى النوع 2.. 5 تغييرات مهمة فى نمط حياتك والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعا من النوع الأول، ويمثل ما يقرب من 90 % من جميع حالات مرض السكري في العالم، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج مرض السكري من النوع 2، إلا أنه يمكن إدارته من خلال تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، قد يكون تشخيص مرض السكري من النوع 2 هو المرة الأولى التي يضطر فيها المصاب إلى مواجهة تغييرات صحية كبيرة. وفقا لما نشره موقع healthshots.

على الرغم من أن مرض السكري من النوع 2 شائع جدًا، إلا أن التشخيص الجديد يحتاج بعض التغييرات فى نمط حياتك.

أهم النصائح

ـ تناول وجبات صحية منخفضة الكربوهيدرات.

ـ حاول ممارسة بعض التمارين الرياضية.

ـ اشرب الكثير من الماء، واعتمد على دعم الآخرين ، كما يجب التركيز على صحتك النفسية ، ويمكن لبعض الحيل المهدئة أن تساعد أيضًا. سواء كان ذلك نوعًا من التأمل، أو الاسترخاء، أو الزيوت العطرية، فيمكنها مساعدتك من خلال التكيف وتقليل التوتر الناتج عن ذلك.



ـ قم بإجراء الكثير من التغييرات على النظام الغذائي، وبعد بضعة أسابيع من إجراء التغييرات، ستبدأ في التعود عليها ولن تشعر أن النظام الغذائي الجديد يمثل تغييرًا كبيرًا.

ـ إضافة الكثير من الخضار يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا، وفكر بطريقة إبداعية في طرق مختلفة.

ـ مع مرور الوقت، ستجد إجراءات روتينية جديدة تناسبك، وسوف تبدأ في الشعور بثقة أكبر في قدرتك على إدارة صحتك، خاصة في البداية، وقد تشعر أن لديك الكثير لتتعلمه.





