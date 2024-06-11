شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمى نفسك من الدوخة والهبوط أثناء رحلة الحج والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض الحجاج خلال موسم الحج للحر والزحام، وقد يتعرضون لبعض المشاكل الصحية المختلفة، كالهبوط والدوخة والإغماء، ولذا ماذا يفعل الحجاج خلال تأديتهم لـ مناسك الحج لتجنب المضاعفات الصحية؟



يجيب عن هذا السؤال الدكتور أحمد معوض استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكر في كلية طب قنا، موضحا أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للمشكلات الصحية خلال تأديتهم لمناسك الحج، وهناك العديد من النصائح التي يجب على الحاج اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال المناسك، لتجنب سقوطه، أو تعرض للإغماء، أو أي مشكلة صحية أخرى.



من أهم النصائح التي يجب إتباعها من قبل الحاج خلال تأديته لمناسك الحج هي ارتداء حذاء طبي، يساعده علي الحركة دون الشعور بالتعب أثناء السير، كما أنه عليه تجنب الجلوس قدر الإمكان في الأماكن المزدحمة حتى لا يلتقط أي إصابة أو عدوى فيروسية أو بكتيريا.



وأضاف، أنه يجب علي الحاج قبل القيام بأي مناسك الحج بيوم الإكثار من تناول الماء والسوائل لتنظيم نسبتها في الجسم، والحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية كالإغماء بسبب قلة السوائل بالجسم.



ولحماية الحاج من الإصابة بالتسمم الغذائي عليه حفظ الأغذية بطريقة صحيحة ومناسبة لضمان سلامتها وعدم تعرضها للتلوث أو التلف، مع ضرورة تجنب شراء الأطعمة الجاهزة والمكشوفة التي تباع في الشوارع، حتي لا يصاب بالتسمم الغذائي، مع ضرورة الإهتمام بتناول الوجبات بانتظام للحفاظ على طاقة الجسم وتجنب الإصابة بالإرهاق، والتعب والإغماء والهبوط.



علي الحاج أيضا الاهتمام قدر الإمكان بغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، في حالة عدم توافر الماء يمكنك اصطحاب الكحول كبديل مؤقت للماء، كما أنه يجب عدم الإفراط في شرب الكافيين كالقهوة والشاي، لأنها تسبب جفاف الجسم وتزيد من الشعور بالعطش الشديد، وتعرضه للجفاف.



من أهم النصائح التي قدمها استشاري الباطنة، عدم التعرض قدر الإمكان لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس، ولذا يمكنك اصطحاب شمسية للحماية، مع ضرورة الحصول علي قسط كافي من النوم للحفاظ علي الجسم.

