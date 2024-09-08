شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رفع إيقاف مشاركة فريق السلة فى دورى BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رفع إيقاف مشاركة الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء في دوري BAL والذي يقام برعاية الدوري الأمريكي.

ونجح عمرو آدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وطارق السعيد المشرف العام على فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء، في حل كافة المشاكل والأزمات مع مسؤولي إدارة "BAL".

واسترد مجلس إدارة نادي الزمالك، المستحقات المالية عن المشاركة في النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت في 2022، بعد خصم قيمة الغرامة التي وقعت على النادي وبلغت 28 ألف دولار.

وتعود الأزمة، خلال المشاركة الثانية للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في البطولة عام 2022 والتي حمل لقبها الأول، وكان الزمالك مطالباً وقتها بتقديم مستندات تفيد بحصول كافة اللاعبين على مستحقاتهم جراء المشاركة في دوري BAL خاصة المحترفين منهم، وكذلك مدرب الفريق آنذاك "ويل فويت".

وقامت إدارة BAL بتوقيع غرامة على النادي بسبب عدم تقديم هذه المستندات، بجانب عدم منح الزمالك مستحقاته المالية عن المشاركة في البطولة والبالغة 74 ألف دولار، بالإضافة إلى حرمان الأبيض من المشاركة حال تتويجه بلقب الدوري.