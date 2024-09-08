شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول آرون بوبيندزا للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول الجابونى آرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي السابق، خلال الساعات المقبلة، من أجل خضوعه للكشف الطبي في أحد المستشفيات المتخصصة، وتحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالقلعة البيضاء، حيث تم حجز تذاكر الطيران للاعب على أن يصل فجر اليوم.

ومن المقرر أن يخضع آرون بوبيندزا للكشف الطبي، وحال اجتيازه سيتم إتمام التعاقد بشكل رسمي، لاسيما أن الزمالك أعلن مساء الجمعة وصول البطاقة الدولية للاعب وتسلمها اتحاد الكرة، تمهيدًا لوصول اللاعب بعد إرسال تذاكر الطيران وخضعوه للكشف الطبي الذى سيحدد مصير اللاعب.

بدأ آرون بوبيندزا مسيرته برفقة نادي موونانا في في سن الناشئين وتم تصعيده إلى الفريق الأول، وانتقل الجابوني إلى صفوف جيروندان بوردو الفرنسي عام 2016 وخاض موسمًا في فريق الشباب وشارك في 20 مباراة وسجل 8 أهداف، قبل أن يتم تصعيده في 2017، وتم تصعيد أرون بوبيندزا، إلى صفوف الفريق الأول بنادي جيروندان بوردو، لم يعني مشاركته حيث خرج اللاعب في صورة إعارة إلى أكثر من نادي عقب تصعيده.