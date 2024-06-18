شكرا لقرائتكم خبر عن ما الوجبة القاتلة؟.. تعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

بتاكل وتنام.. هذا ما يقوم به الكثيرون، فيشعرون أن الراحة بتناول الطعام مساءا ثم الذهاب للسرير والخلود للنوم، وهذا الأمر يعد خطرا كبيرا على الصحة العامة، والسبب يرجع إلى تحذيرات جميع الأطباء من تناول الطعام والخلود للنوم لأن هذا يؤثر سلبا علي صحة القلب، والنفس والصدر وتشكل خطرا كبير عليهم.

وحول ذلك، أشارت الدكتورة إيمان عبد الحميد استشاري السمنة والنحافة في كلية طب الزقازيق، إلى أن وجبة العشان يطلق عليها "الوجبه القاتله" على مدار اليوم وخاصة خلال الإحتفال بايام العيد فوجبه العشاء حيث ان اغلب من يتناول هذه الوجبه بتناولها في وقت متأخر أي قبل النوم بوقت قصير وهذا يؤدى الى تخزين اكبر قدر من الدهون الزائدة عن حاجه الجسم.

وأضافت أن وجبه العشاء يجب ان يعقبها نشاط كافى بحرق مابها من سعرات زائده هذا بجانب ان طبيعه هذه الوجبه فى عيد الاضحى وما بها من دهون او بروتينات او مسبكات تؤدى الى اضطراب فى الجهاز الهضمى اثناء النوم وزياده حموضه المعده والتعرض للإنتفاخ وألم قد يصعب تحمله.

وحثت استشاري السمنة والنحافة، علي ضرورة التخلي عن فكرة تناول الطعام الخاص بعيد الأضحي مساءا، يعني تجنب الفتة والرقاق في وجبة العشاء، وتناول أطعمة خفيفة قليلة السعرات الحرارية، مثل البيض والأجبان والفول والخضروات كالخيار والطماطم.