شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات تخفف آلام المفاصل والتهابات الجسم لمرضى الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

نحن نعلم جميعًا أن الصدفية من الأمراض المناعة الذاتية التي تلازم الإنسان طوال حياته، فهو ينشط أحيانا ويخفت أحيانا أخرى، يعانى الكثير من الأشخاص من هذه المشكلة المرضية، لا يكفى انتظامهم على أدوية ودهانات علاج الصدفية التخلص من أعراضها المرضية، ولكن يظل النظام الغذائي اليومى لمريض الصدفية أمر في غاية الأهمية وحلقة هامة للتخلص من الأعراض المزعجة المصاحبة لذها المرض المزمن، وفقا لما وصحه تقرير نشر في موقع لايف سترونج الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن مرض الصدفية يؤدى تدريجا إلى ظهر البقع على الجلد، منها ما هو مثير للحكة والهرش ومنها ما هو غير ذلك، هذه البقع غالبا ما تكون حمراء، لدى الكثير من الحالات، فضلا عن أن الآام التي قد تصيب المريض بتلك البقع وفى الأظافر وكذا المفاصل التي تمتد لتأثيرها على حركة المريض، قد تقل تدريجيا من خلال نظام تغذوى صحى يراعى هذه المشلة ومن بين الأطعمة االتى يجب التركيز عليهعا :

لابد من تنشيط جهاز المناعة بالجسم من خلال بعض الأطعمة لتخفيف حدة الشعور بالالتهابات خاصة بالمفاصل والأصابع، منها الفاكهة بكل أنواعها والملونة منها بشكل أكبر، لانها تعزز لجهاز المناعى، كذلك الخضروات الصحية الملونة أيضا التي تعزز من مقاومة الجسم للالتهابات وتحارب الألم.

تابع التقرير موضحا أن الحمضيات الصحية التي تتواجد في البرتقال واليوسفى، والكيوي، فضلا عن الشيكولاتة السوداء، مع العنب والتوتب، كلها أطعمة تحتوى على كم هائل مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعى وعمله وتقل من الشعور بالالتهابات.

الأطعمة التي تحتوى على البكتيريا النافعة ، شرب المياه كذلك وبشكل منظم يساعد مرضى الصدفية بشكل كبير على تخفيف حدة الألم ويرطب الجسم ويجعله أكثر قدرة على التعامل مع آلام المفاصل، فضلا عن الكركم الصحى والمضادا للالتهابات بإستخدامه كتابل يضاف إلى الطعام ينكهه جيدا ويزيد من فوائده