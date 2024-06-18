شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب الحموضة خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

الحموضة تعنى الشعور بحرقان فى الصدر، وعادة ما يزداد الألم بعد تناول الطعام وخاصة الدسم، لذا ماذا يفعل مرضى حموضة المعدة فى عيد الأضحى لتجنبها؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتورة منى ثابت استشارى الباطنة في كلية طب قصر العيني، موضحة أنه يجب علي مريض حموضة القيام ببعض النصائح لتجنب التعرض للشعور بالألم الخاص بها، ومنها:

- تجنب الإفراط في تناول الطعام مرتفع الدهون.

- تجنب تناول الطعام بسرعة كبيرة .

- لا تقوم بالاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

- التدخين يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بحموضة المعدة.

- قلل من التوتر والقلق.

- لا تفرط في استهلاك الكافيين والأطعمة الحارة.



وأشارت استشاري الباطنة إلى أن الشخص المصاب بالحموضة يعاني من بعض الأعراض التي يصعب تحملها، ومن أبرزها، الحرقان وألم في الصدر والحلق، صعوبة البلع، وفي بعض الأحيان صعوبة التنفس بشكل طبيعي.

ويجب على مريض الحموضة أخذ مضادات الحموضة وخاصة خلال عيد الأضحي، لتقليل فرص الإصابة، مع تناول موزة يوميا فهي تحتوي علي البوتاسيوم الذي يساهم في مواجه حمض المعدة المسبب للحموضة، ومضغ علكة التي تقوم بنفس دور الموز، وتناول كميات قليلة وببطء من الطعام.

وأضافت أن يجب على مريض حموضة المعدة أيضا تناول الخيار، فهو علاج فعلى وسريع لتقليل أعراض الحموضة، بالإضافة إلى تجنب الملابس الضيقة، وأيضا عدم القيام بالإستلاقاء علي الظهر فور تناول الطعام.