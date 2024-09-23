شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات أوروبية بـ 1.1 مليار دولار لـ 5 دول ضربتها الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على تقديم مساعدات بقيمة أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) لخمس دول ضربتها فيضانات قوية خلال عام 2023.

هذا وستذهب الأموال من صندوق التضامن الأوروبي إلى إيطاليا وسلوفانيا واليونان وفرنسا والنمسا. الفيضانات في أوروبا ويتوقع أن تحصل كل من إيطاليا وسلوفينيا على أكبر حصة بواقع نحو 450 مليون يورو و 430 مليون يورو، بعدما تعرضا لضرر كبير العام الماضي بعد هطول أمطار غزيرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تسبب الفيضانات في دمار واسع النطاق في أنحاء وسط وشرق أوروبا خلال الأيام الأخيرة، من رومانيا إلى بولندا.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إضافية لمواجهة الكوارث بقيمة 10 مليارات يورو.

