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إطلاق مبادرة "نحو السعودية الخضراء" في حائل

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اليوم - حائل  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "نحو الخضراء" في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مبادرة "نحو السعودية الخضراء" بإشراف من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، وبالتعاون بين منتزه الأدهم البري وجمعية نحا الزراعية، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 94.
وأكد فواز الغصاب، نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل، أن هذه المبادرة تشكل المرحلة الأولى ضمن سلسلة من المراحل الزراعية المستقبلية.

رؤية المملكة 2030

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية نقل الأشجار وزراعتها بالطريقة الصحيحة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية.

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وقال "الغصاب": "أختير منتزه الأدهم ليكون أحد المواقع الداعمة لهذه المبادرة نظراً لاهتمامه الكبير بالبيئة والطبيعة المحيطة، إذ يسعى المنتزه ليكون نموذجاً يحتذى به في خلق بيئة أكثر خضرة وجمالاً في المنطقة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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