شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل إشارات جسمك وعالج نقص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

يمكننا الحفاظ على صحة أفضل من خلال الانتباه إلى إشارات أجسامنا فيما يتعلق باحتياجاتها وطلباتها، وبمجرد ظهور أعراض معينة نتوقف من أجل معرفة الأسباب والحلول، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض الحالات التى تشير إلى احتياج جسمنا لعناصر غذائية محددة، وكيفية حل هذه المشاكل من خلال نظامنا الغذائي.

1- نقص فيتامين B12

أعراض نقص فيتامين B12 الشعور بالضعف، والتعب، وتقلب المزاج، ومشاكل في الذاكرة.

الأطعمة التي يجب تناولها

البيض، فهو مصدرًا غنيًا بفيتامين B12، وكذلك السبانخ، والجبن، والحليب، حيث يعتبر مصدرًا أساسيًا لهذا الفيتامين.

2- نقص الحديد

تشمل أعراض نقص الحديد فقر الدم، والإرهاق، وشحوب البشرة، وضيق التنفس.

الأطعمة التي يجب تناولها

الخضراوات الورقية تحتوى على نسبة عالية من الحديد مثل اللفت والسبانخ، وكذلك البرقوق والزبيب الأسود فهما مصادر غنية بالحديد، والعدس، من الأطعمة النباتية الغنية بالحديد والبروتين.

3- نقص المغنيسيوم

تشمل علامات نقص المغنيسيوم الشعور بالتعب، ومشاكل الصحة العقلية، وهشاشة العظام، وتشنج العضلات.

الأطعمة التي يجب تناولها

تعتبر السبانخ مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم، والكاجو، ويمكن تناوله كوجة خفيفة ترفع مستويات المغنيسيوم لديك، وكذلك الأفوكادو والكاكاو وبذور اليقطين.

4- نقص الزنك

تشمل علامات نقص الزنك الإسهال، وتساقط الشعر، وضعف المناعة، وبطء التئام الجروح.

الأطعمة التى يجب تناولها

الشوفان، فهو خيار صحى لوجبة الإفطار وغني بالزنك، وكذلك بذور اليقطين، والحمص، والكاجو من المكسرات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الزنك.

5- نقص البوتاسيوم

تشمل أعراض نقص البوتاسيوم الإمساك والتشنج وضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب.

الأطعمة التي يجب تناولها

يعتبر الموز مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم، وكذلك الأفوكادو والبطاطا الحلوة والسبانخ والبنجر.