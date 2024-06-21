شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة حواء.. الوزن المثالى يمنحك 10 فوائد مذهلة للحفاظ على الصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

خصوبة المرأة وصحتها الإنجابية ترتبط بوزنها بشكل كبير، لا يمكن الفصل بين الزيادة في الوزن والسمنة، وبين اضطراب خصوبة المرأة وصحتها الإنجابية، فالسمنة والإفراط في الوزن معرقلا كبيرا للصحة العامة بشكل عام والصحة الإنجابية بشكل خاص.

وفقا لتقرير نشر في موقع "نيبراسكا ميد" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الكثير من الهرمونات لدى السيدات فضلا عن الوظائف للجهاز التناسلي ترتبط بشكل كبير بوزن المرأة، ولا بد من الحفاظ على وزن المرأة مثاليا دون زيادة أو نقصان وذلك لتوازن الهرمونات وتوازن وظائف الجهاز التناسلي والمبايض، ومن بين فوائد الحفاظ على الوزن من السمنة لدى المرأة في جميع مراحلها العمرية:

الوقاية من فرص الإصابة بمتلازمات تكيس المبايض، بل وتحسن من تعانين من هذه المتلازمة بعد فقدانها للوزن بشكل كبير

تقليل فرص الإصابة بعدم انتظام الدورة الشهرية واضطراباتها المعروفة

تحسين الوظيفة التناسلية وزيادة فرص الخصوبة ورفع فرص حدوث الحمل لدى المتزوجات

ضبط الهرمونات والعمل على توازنها وتوازن نسبتها وبالتالي توازن الوظيفة التناسلية لدى المرأة بشكل عام

توازن دورة الإباضة لدى السيدات والتي تضطرب بشكل كبير إذا ما زادت دهون الجسم عن حدها

تحسن ملحوظ في نسب مستوى ضغط الدم

تحسن ملحوظ في نسب السكر في الدم وبالتالي تعزيز الصحة الإنجابية

انخفاض في مستويات هرمونات الذكورة وهرمون التستوستيرون

تحسين حالة البويضة المنطلقة من المبيض

تنظيم عمل المبيض بشكل مثالي

في حين أن زياده الوزن تعرقل الكثير من السيدات على التمتع بالصحة الإنجابية والصحة التناسلية، هذا ما اكدته الدكتوره يسرية محمد استشاري التناسلية قصر العينى، وزيادة الوزن بشكل عام ترفع فرص الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض وغيرها من اضطرابات التبويض واضطرابات وتشوه البويضات، فضلا عن ضعف الخصوبة وضعف جودة البويضة، فضلا عن اضطرابات الدورة الشهرية واضطرابات الهرمونات بشكل عام

وتابعت موضحة أن الكثير من التاثيرات غير الصحية لزيادة محيط البطن والخصر لدى السيدات قد يؤدي إلى اضطرابات في بطانة الرحم واضطرابات، وخلل في الهرمونات بشكل عام، كذلك خلل في انتظام الدورة الشهرية سواء بقلتها أو بعدم انتظام أيامها أو بزياده حدتها، والتي جميعها أعراض تدل على اضطراب خصوبة المرأة وصحتها الإنجابية في أي مرحلة عمرية

ونصحت بضرورة الاهتمام بالالتزام بنظام غذائي صحي متوازن خالي من الدهون، ويركز على الأطعمة الصحية الغنية بالمياه مثل الخضروات والفاكهه وممارسة الحركة والرياضة المستمرة