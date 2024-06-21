شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشى الكوليرا فى 24 دولة واستنفاد المخزون العالمى للقاح والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه في الفترة من 1 يناير 2024 إلى 26 مايو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 194897 حالة إصابة بـ الكوليرا و1932 حالة وفاة في 24 دولة عبر 5 أقاليم لمنظمة الصحة العالمية، وسجل إقليم شرق المتوسط ​​أعلى الأرقام، يليه الإقليم الأفريقي، وإقليم أفريقيا الوسطى. الأمريكتين ومنطقة جنوب شرق آسيا والمنطقة الأوروبية.

وأضافت، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تفشي للمرض في منطقة غرب المحيط الهادئ خلال هذا الوقت.

واستُنفد المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الفموية حتى أوائل مارس، لكنه تجاوز هدف الطوارئ المتمثل في 5 ملايين جرعة في أوائل يونيو للمرة الأولى في عام 2024، وحتى 10 يونيو 2024، بلغ المخزون 6.2 مليون جرعة. ومع ذلك، فإن الطلب على اللقاح لا يزال يفوق العرض.

ومنذ يناير 2023، طلبت 16 دولة 92 مليون جرعة من اللقاح الفموي، أي ما يقرب من ضعف الـ 49 مليون جرعة المنتجة خلال هذه الفترة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة في يناير 2023، وهو أعلى مستوى داخلي لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، واستناداً إلى عدد الفاشيات وتوسعها الجغرافي، إلى جانب نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تواصل منظمة الصحة العالمية تقييم المخاطر على المستوى العالمي على أنها مرتفعة للغاية ويظل الحدث مصنفاً على أنه حالة طوارئ من الدرجة الثالثة.

