شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة قلب يوضح الفرق بين أعراض انسداد الشرايين وارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر

كثير من الحالات الطبية تتداخل فيها الأعراض والعلامات، لكن هناك حالات شهيرة يتم فيها الخلط بين آلام القلب والصدر وبين مشكلات المعدة والمرىء.

ووفقا لما قاله الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس، فإن انسداد الشرايين مشكلة قلبية معروفة، يمكن أن تتداخل وتتشابه أعراضها بشكل كبير مع مشكلة معدية شهيرة أيضا وهى أعراض ارتجاع المرىء، الذى يعانى منه الكثيرون.

وبخاصة الانسداد الذى يحدث فى الشرايين اليمنى من القلب، وتكون الأعراض الظاهرة في الحالتين متشابهة لدرجة كبيرة، ومنها أن يعانى المريض من ألم في فم المعدة قريب من القلب، فضلا عن زيادة اضطرابات الشهية وآلام المعدة، وارتجاع المرىء، كذلك قد يعانى البعض من الأعراض الهضمية التى تشبه الحموضة وحرقان المعدة وارتجاع الحمض.

وغالبا ما لا يتم الكشف عن ضيق الشريان الأيمن، إلا إذا قام الطبيب بإجراء قسطرة تشخيصية على الشرايين التاجية، وعدم استجابته لعلاج المعدة الذى غالبا ما يؤخذ بالخطأ لشهور طوال.

ويتم علاج انسداد الشرايين بالدعامات التى يقوم بإجرائها طبيب القلب المختص، أما إذا كان هناك ضعف فى عضلة القلب لدى المريض، أو كان المريض مصابا بمرض السكر، فيتم إجراء جراحة إعادة تروية الدم لعضلة القلب، وهى طرق مختلفة من العلاج وخيارات متعددة يحددها وحده الطبيب المختص الذى يفحص الحالة بشكل مباشر، ويحدد الخيار العلاجى المناسب للحالة، وفقا لتاريخها المرضى.