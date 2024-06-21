شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متلازمة جفاف العين عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تحدث متلازمة جفاف العين عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع أو تتبخر الدموع بسرعة كبيرة، ويعتبر الوقت الزائد أمام الشاشات هو السبب الرئيسي لجفاف العين عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي قائمة بالأسباب التي قد تجعل طفلك يعاني من جفاف العين: الأجهزة الرقمية:

مع تزايد استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، يقضي الأطفال وقتًا أطول في التحديق في الشاشات. وهذا يمكن أن يقلل من معدل رمش العين، مما يؤدي إلى جفاف العين.

العوامل البيئية:

يمكن أن يساهم الطقس الجاف والرياح، بالإضافة إلى التدفئة وتكييف الهواء في الأماكن المغلقة، في جفاف العيون عند الأطفال.



الحساسية: الحساسية، مثل حمى القش، يمكن أن تسبب تهيج العين وجفافها.

الأدوية:

قد تؤدي بعض الأدوية إلى جفاف العين كأثر جانبي.

العدسات اللاصقة:

إذا كان طفلك يعاني من ضعف الرؤية، فقد لا يكون ارتداء النظارات خيارًا ممكنًا طوال الوقت. لكن العدسات اللاصقة تتطلب أسلوبًا وانضباطًا، ويمكن أن تسبب جفاف العين إذا لم يتم وضعها بحذر ونظافة.

الالتهابات:

في بعض الأحيان يمكن أن تظهر العدوى مثل التهاب الملتحمة جفاف العين كعرض من الأعراض.

نقص التغذية:

قد تظهر بعض حالات نقص التغذية أيضًا جفاف العين كعرض من الأعراض.

علامات جفاف العين

فرك العين بشكل متكرر

احمرار أو عيون محتقنة بالدم

شكاوى من الحكة أو حرقان

حساسية للضوء

- صعوبة فى أداء الأنشطة التى تتطلب الاهتمام البصرى

علاج جفاف عيون طفلك

إذا كنت تشك في أن طفلك يعاني من جفاف العين، فمن المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من انزعاجه ومنع المزيد من المضاعفات. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

الحد من وقت الشاشة: شجع طفلك على أخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات لتقليل إجهاد العين.

تمارين الرمش: علم طفلك أن يرمش بوعي بشكل متكرر، مما يساعد على توزيع الدموع بالتساوي.

ترطيب البيئة: استخدم جهاز ترطيب في غرفتهم، خاصة خلال أشهر الشتاء الجافة، للحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية.

إدارة الحساسية: إذا كانت الحساسية أحد العوامل المساهمة، فاستشر طبيب الحساسية للحصول على العلاج المناسب.

قطرات العين: الدموع الاصطناعية (الخالية من المواد الحافظة) يمكن أن توفر الراحة

التغذية السليمة: تأكد من أن النظام الغذائي لطفلك يشمل الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك، والتي يمكن أن تدعم صحة العين.

فحوصات العين المنتظمة: قم بجدولة فحوصات منتظمة للعين مع طبيب العيون أو طبيب العيون لمراقبة الحالة وإدارتها.

الحد من التعرض للرياح: في الأيام العاصفة، قم بحماية عيون طفلك باستخدام النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.