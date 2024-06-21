شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر .. تعرف على أفضل وقت لقياس مستوى السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر حاليًا على ملايين الأشخاص حول العالم. وهو مرض يمكن أن يؤثر على أعضاء ووظائف مختلفة في الجسم. في حين أن علامته الرئيسية هي ارتفاع مستويات السكر في الدم، فإنه إذا ترك دون علاج، فإنه يمكن أن يساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs)، وتلف الأعصاب، ومشاكل في العين، وتغيرات في القدم، وأمراض الجلد والفم، وأكثر من ذلك ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

ويوصى باختبار مستويات السكر في الدم عدة مرات يوميًا، خاصة قبل الوجبات، وممارسة الرياضة، ووقت النوم، وعند الشعور بأعراض ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر فى الدم.

ويلعب اختبار السكر في الدم دورًا أساسيًا في الحد من المضاعفات وإدارة مرض السكري، ويسمح للشخص المصاب بالسكري بمراقبة مستويات السكر في الدم، وإعطاء مقياس حول كيفية تفاعل أجسامهم مع الطعام والتمارين الرياضية والأدوية، ومن خلال هذه المعلومات، يمكن لكل من المريض وطبيبه اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعديلات العلاج، مثل جرعة الأنسولين أو التغييرات الغذائية، و تقلب أوقات الاختبار يمكن أن يؤدي إلى نتائج مضللة، مما يعيق قدرتك على فهم الأنماط واتخاذ قرارات بشأن صحتك."

في حالة ارتفاع مستويات السكر في الدم، قد يعاني الشخص من:

زيادة العطش وجفاف الفم

كثرة التبول

التعب الشديد

عدم وضوح الرؤية

فقدان الوزن غير المقصود.

الالتهابات المتكررة

تشمل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

دوخة

جوع

ضربات القلب السريعة

الاهتزاز والتعرق

العصبية أو القلق

التهيج أو الارتباك

تتضمن بعض الطرق للتحكم في مستويات السكر في الدم والحفاظ عليها تحت السيطرة ما يلي:

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

الحد من تناول الكربوهيدرات المكررة والأطعمة السكرية.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

اختر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI).

شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

الانخراط في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ممارسة تقنيات تقليل التوتر مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا.

استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

إذا كنت مصابًا بالفعل بمرض السكري، فلا تتراجع عن تناول أدويتك في الوقت المحدد ووفقًا لما وصفه لك طبيبك.