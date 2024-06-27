شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى .. كيف تتجنب مخاطر الالتهابات الفطرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرضى السكري معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالعدوى الفطرية بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم وضعف جهاز المناعة. وذلك لأن الفطريات التي تسبب الالتهابات الفطرية تتغذى على السكر، كما أن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن لدى مرضى السكري يخلق بيئة جيدة لنمو الفطريات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

علاوة على ذلك، فإن مرض السكري يضعف نظام الدفاع في الجسم، مما يزيد من صعوبة مكافحة هذه الالتهابات، و مرضى السكري يعانون من معدلات أعلى من الالتهابات الفطرية وأنواع أخرى من العدوى، وخاصة التهابات العظام، والإنتان، والتهاب النسيج الخلوي، مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري.

تشمل الالتهابات الفطرية الشائعة التي يجب الانتباه إليها لدى مرضى السكري ما يلي:

داء المبيضات فرجي مهبلي

القلاع الفموي

سعفة القدم (قدم الرياضي)

فطار الأظافر (فطريات الأظافر)

التهاب الحشفة ، مما يسبب الاحمرار والحكة والتهيج

أعراض الالتهابات الفطرية:

تغيرات في لون الجلد

احمرار

مثير للحكة

تشققات أو تقرحات على الجلد

تغير في لون الاظافر

- تصبح الأظافر سميكة وهشة.

ويمكن أن تحدث الالتهابات الفطرية المرتبطة بمرض السكري في مختلف المناطق الدافئة والرطبة من الجسم بسبب زيادة مستويات السكر في سوائل الجسم لدى مرضى السكر. المهبل والجلد والفم والقدمين والأظافر هي المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية.

ومن المهم لمرضى السكر أن يكونوا على دراية بهذه المناطق وأن يمارسوا النظافة الجيدة للمساعدة في الوقاية من الالتهابات الفطرية. ويشمل ذلك الحفاظ على البشرة نظيفة وجافة، وارتداء الملابس الداخلية القطنية، وإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

فيما يلي بعض استراتيجيات إدارة مرض السكري وطرق تقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية:

-مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر.

-الحفاظ على نظام غذائي صحي

-كن نشيطًا بدنيًا.

-اتباع الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

-تشمل العناية اليومية بالقدم للوقاية من الالتهابات الفطرية غسل قدميك يوميًا بالماء الدافئ والصابون وتجفيفهما بدقة، خاصة بين أصابع القدم.

-انتبه جيدًا لأي جروح أو بثور أو علامات العدوى.

-اختاري جوارب قطنية مناسبة للتنفس، واغسليها بانتظام.

-تجنب استخدام الأحذية الضيقة.



