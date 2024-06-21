شكرا لقرائتكم خبر عن كن اجتماعيا.. أضرار العزلة على الصحة النفسية والجسدية والان مع تفاصيل الخبر

العزلة خاصة الاختيارية منها أصبحت آفة مجتمعية عليك تجنبها، لأنها تسبب الكثير من الأضرار الصحية والنفسية والعقلية، فلا يتأثر بها المحيط المجتمعى فقط لكن الجسم أيضا يتأثر بها.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع Nebraska med الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن العزلة أو الوحدة تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية، فقد تسبب الكثير من الاضطرابات العقلية والنفسية التى يحصرها التقرير فى..

زيادة حدة الإصابة بالاضطرابات العقلية

العزلة تزيد من فرص الإصابة بالأعراض الاكتئابية والاكتئاب الحاد أيضا

زيادة فرص الإصابة باضطرابات القلق العام وأعراضه الحادة

زيادة الشعور بالخوف ومشاعر سلبية وكثرة التفكير

زيادة حدة الأفكار السلبية والانتحارية لدى بعض الفئات

زيادة حدة الأفكار السلبية والرغبة فى إيذاء النفس لدى بعض الفئات خاصة المراهقين والشباب

زيادة فرص الإصابة باضطرابات النوم

اضطرابات في الشهية حادة اما بالزيادة أو النقصان

التقلب المزاجي الشديد بين الهدوء والعصبية



وأضاف التقرير أن هناك الكثير من الأضرار الجسدية التي تعود على الجسم نتيجة العزلة الاختياريه التي يفضلها البعض والتي من بينها..

تزيد العزلة من فرص الإصابة بالجهاز المناعي واضطراباته

اضطرابات حادة في القلب والأوعية الدموية ووظائفما

زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

زيادة فرص الإصابة بالزهايمر

ونصح التقرير بضرورة الحصول على المساعدة من المحيطين بك ومن الأصدقاء والأهل فضلا عن التوجه لطبيب مختص نفسي عند الشعور بتأثير العزلة على حالتك الجسدية والنفسية والعقلية، فضلا عن ضرورة كسر هذا الشعور ومحاولة الانخراط فى المجتمعات المختلفة وعدم الاستسلام للعزلة.