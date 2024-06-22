شكرا لقرائتكم خبر عن في الطقس الحار.. علامات تدل على أن قلبك في خطر ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تكون الحرارة الشديدة ضارة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا، لذلك من المهم التعرف على الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من أي مضاعفات في الطقس الحار، حسبما أفاد تقرير موقع "Onlymyhealth".

إذا كنت شخصًا يعاني من حالة قلبية موجودة مسبقًا أو شخصًا معرضًا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، فإليك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، خاصة في الطقس الحار:

- سرعة ضربات القلب بشكل ملحوظ، خاصة أثناء الراحة.

- الشعور بالإغماء أو عدم الثبات، مما قد يشير إلى الجفاف أو انخفاض ضغط الدم.

- فرط التعرق، بما يتجاوز الكمية المعتادة.

- الشعور بالتعب الشديد الذي لا يتحسن مع الراحة.

- صعوبة في التنفس، مما قد يشير إلى تعرض القلب للضغط.

- الشعور بانزعاج أو ألم في الصدر، الأمر الذي يتطلب مساعدة طبية فورية.

فيما يلى.. نصائح فعالة لحماية قلبك في الحرارة الشديدة:



- الحفاظ على رطوبتك من خلال شرب الكثير من الماء على مدار اليوم.

- تجنب الإفراط في شرب المشروبات التي تحتوى على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.

- قضاء بعض الوقت في أماكن مكيفة.

- استخدم المراوح

- الاستحمام بالماء البارد

- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة على أن تكون فاتحة الألوان

- التقليل من الأنشطة الخارجية خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم، عادةً بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا.

- راقب معدل ضربات القلب وضغط الدم إذا كنت تعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية.

- التزام بتناول الأدوية على النحو الموصوف لك وفى المواعيد المحددة، واستشر طبيبك حول طرق الحفاظ على صحة القلب أثناء موجات الحر.

- تناول وجبات أصغر وأخف وأسهل في الهضم.

- خذ فترات راحة في بيئات باردة خاصة إذا كنت خارج المنزل من خلال الجلوس في الظل.