ضباط احتياط: إعلان إخضاع كتائب حماس برفح ومغادرتها ليس طريق انتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر ضباط في الاحتياط، من تصريحات رئيس الأركان بأن كتائب حماس في رفح على وشك التفكك، بحسب ما نقلته صحيفة إسرائيل اليوم.

وقالت الصحيفة نقلا عن القادة والضباط، إن جيش الاحتلال ينوي إعلان إخضاع كتائب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومغادرة المدينة وهذا ليس طريق انتصار.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن تل أبيب خسرت الكثير من الجنود ولكن الهدف سامي وهو تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت إسرائيل اليوم عن مراقب الدولة في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال.

وأضاف مراقب الدولة في رسالته، أن وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب.

وأوضح أنه لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم.