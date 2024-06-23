شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أنواع مختلفة لسرطان الثدى بعد إعلان كندة علوش إصابتها بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة كندة علوش لأول مرة عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدى، وعن خوضها رحلة علاج طويلة كانت تعتمد على العلاج الكيماوى فيها، حيث اكتشفت منذ فترة اصابتها بأكثر من ورم خبيث فى الثدى، جاء ذلك خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على يوتيوب.

أنواع السرطانات كثيرة ومتشعبة، وسرطان الثدى بشكل خاص له الكثير من الأنواع، وليس نوعا واحدا كما يعتقد البعض خطئا، فوفقا لما ذكره تقرير نشر في موقع breast cancer now فإن هناك الكثير من الأنماط المختلفة للإصابة بسرطان الثدى، ووفقا للتقرير فإن سرطان الثدى ينقسم أنواعه إلى:

سرطان ثدى منتشر، أو غازى أي يغزو الجسم وينتشر، والعلاج حينها يحاول إيقاف انتشاره

سرطان ثدى غير منتشر وغير غازى، فلا يتطور داخل الجسم ولا الثدى في أماكن أخرى

سرطان ثدى داخل القنوات، ويوجد في أنسجة الثدى وقنواته ذاتها وقد ينتشر إلى أماكن أخرى

سرطان الثدى الالتهابى وهو حالة ونوع شديد الندرة، ويكون فيه الجلد للثدى ملتهب ولونه أحمر

سرطان الثدى باجيت، أحد الأنواع الذى يصيب الحلمة

هناك أنواع أخرى، منها الانبوبى، والنخاعى، والحليمى، وغيرها الكثير، فلا يمكن أبدا حصرها أو حصر الأعراض لإن لكل حالة أعراضها، وهو ما أكد عليه التقرير موضحا أن الكشف المبكر عن هذه السرطانات، وملاحظة أية تغيرات في الثدى، فضلا عن الفحص الدورى للثديين أمر في غاية الأهمية للكشف المبكر والعلاج السريع.