شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة شقيقة الملك تشارلز.. علامات لـ صدمة الرأس تدل على ارتجاج المخ والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز إلى حادث تم نقلها على أثره للمستشفى وأعلن القصر الملكى أنه يتم علاج الأميرة آن في المستشفى من ارتجاج في المخ وإصابات طفيفة في الرأس، بعد أن تعرضت لركلة من حصان، والارتجاج مشكلة صحية شائعة ولكنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تم تجاهل الأعراض، بحسب موقع دايلي إكسبريس.

وهناك عدد من العلامات التحذيرية المهمة التي يجب الانتباه إليها عند الاصابة بارتجاج فى المخ والتي قد تعني أنك بحاجة إلى مزيد من العلاج، الارتجاج هو إصابة دماغية خفيفة تؤدي إلى فقدان مؤقت في وظائف المخ الطبيعية.

يحدث الارتجاج عندما تؤدي ضربة على الرأس، أو ضربة على الجسم، إلى تحرك الدماغ بسرعة ذهابًا وإيابًا يمكن أن تحدث تغيرات كيميائية في الدماغ نتيجة لذلك، وأحياناً تمدد خلايا الدماغ وإتلافها، هذا هو كل ما تحتاج لمعرفته حول الأعراض ومتى تطلب الرعاية العاجلة.

العلامات التحذيرية بعد إصابة الرأس

عادة ما تكون آثار الارتجاج قصيرة المدى ويمكن أن تشمل الصداع، وفقدان الذاكرة، والغثيان، ومشاكل في التركيز، وتغيرات في المزاج والنوم. تؤدي بعض الارتجاجات إلى فقدان الشخص للوعي.

السبب الأكثر شيوعًا للارتجاج هو السقوط أو التعرض لضربة في الرأس، لكن لاعبي الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي معرضون للخطر أيضًا.

فقدان الذاكرة هو أحد الأعراض الشائعة للارتجاج ويمكن أن يشمل نسيان ما حدث والذي تسبب في الإصابة.

الأعراض الجسدية شائعة أيضًا مثل الرنين في الأذنين (طنين الأذن)، والشعور بالمرض، والتعب، والدوخة، وضبابية الرؤية. الأشخاص الذين يشهدون ارتجاجًا لدى شخص آخر قد يذكرون أن هذا الشخص يتلعثم في كلامه، ولا يستطيع الإجابة على الأسئلة على الفور، ويبدو في حالة ذهول وينسى.تبدأ الأعراض عادة خلال 24 ساعة، ولكن في بعض الأحيان قد لا تظهر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

متى تطلب الرعاية العاجلة

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بضرورة طلب المساعدة الطبية بعد التعرض لإصابة في الرأس. ينصحون بنقل المريض إلى الطوارئ في حالة حدوث قيء أو غثيان متكرر، أو فقدان الوعي، أو صداع يزداد سوءًا بمرور الوقت، أو تغيرات في الرؤية، أو ارتباك، أو نوبات صرع، أو ضعف في الأطراف، أو صمم مفاجئ، أو عند نزول السوائل أو الدم من الجسم. الأنف أو الأذنين.

غالبًا ما يحتاج الأشخاص إلى المراقبة لمدة 48 ساعة على الأقل بعد تعرضهم لارتجاج في المخ للتأكد من عدم تعرضهم لأي نزيف في الدماغ.

يمكن أن يساعد الباراسيتامول في السيطرة على الألم، يُنصح بعدم استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين لأنها قد تسبب النزيف في بعض الأحيان.