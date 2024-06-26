شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جراحة مخ: استخدام اللبان ليس له علاقة بالسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد سمير الملا استشاري جراحة المخ والأعصاب، أن استخدام اللبان ليس له علاقة بالسكتات الدماغية، ولا قلق منه إذا استخدم بشكل طبيعي ومعقول، مشيرا إلى أن استخدام السكريات بشكل مفرط هو الذى قد يعرض صاحبه للسكتة الدماغية.

وأوضح محمد سمير الملا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي ام سي، أن نسبة السكريات في اللبان ليست عالية، ولكن الناس التي تأكل حلويات بشكل يومي بكميات كبيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، مضيفا: "في حاجات فيها سكريات كثيرة زي الشيكولاتات والمواد الصناعية في الأغذية لا يفضل استخدامها".

وتابع: "ما يقال عن فوائد استخدام اللبان خطأ، لأنه فيه ضرر على الجهاز العصبي والمضغ الكثير يؤدي لالتهاب مفصل الفك، أما المصابون بالعصب السابع فيفضل لهم عمل تمارين وليس مضغ اللبان".