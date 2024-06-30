شكرا لقرائتكم خبر عن سد الشهية بطرق طبيعية.. اعرفها لو عايز تخس والان مع تفاصيل الخبر

سد الشهية، وعدم تناول المزيد من الطعام، أو ما يزيد على وجبتك، رغبة يحاول الكثيرون الوصول إليها، فالشهية المفتوحة والنهم على الطعام بأنواعه أحد أهم المشكلات التي تقف عائقًا أمام الكثيرين للتمتع بصحة جيدة، وقوام مثالى رشيق، وأمام نجاح أي نظام غذائى دايت أو ريجيم.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة والأمراض، فإن هناك طرقًا لكبح الشهية وتقليل النهم والرغبة في تناول الطعام خاصة السكريات والأطعمة غير الصحية التي يطمح الجميع لتناولها والنهم فيها، هذه الطرق يفضل أن تكون طبيعية لا دوائية، ومن بين الطرق:

مستخلص الشاي الأخضر الصحى المفيد، الذى يساعد بشكل عام على تنظيم الهضم والتمثيل الغذائي المثالى للطعام، الاستفادة التامة من عناصره، والشعور بالشبع لفترة أطول، هذا المشروب يمكنه سد شهيتك لفترة من الوقت، ويخفف حدة الرغبة في تناول الطعام بكثرة، وذلك لأنه يعزز من الحرق المثالى للسعرات.

الحلبة يعتقد البعض خطأ أنها تزيد الوزن، ولكن على النقيض فهى تساعد على التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام، لأنها تحتوى على الألياف ما يجعلها تشعرك بالشبع لفترة أطول، كما أنها تبطئ من امتصاص الطعام بوالتالى الشعور بالشبع لفترة طويلة

فيما نصح الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى عند الرغبة في سد الشهية ببعض النصائح:

لا تلجأ للخيارات الدوائية والوصفات الدوائية إلا وفقا لطبيب يفحص الحالة ويقر بالدواء الذى يسد الشهية ويتحكم فيها

اهتم بتغير نظامك الغذائي، كلما زدت من الألياف شعرت بالشبع.

المياه الكثيرة تعنى طعام أقل، لأنها تعزز الهضم وقبل الوجبات تساعد على كبح الشهية.

اهتم بتناول الطعام المفيد المطهى بالسلق أو الشوى، فالقلى والزيوت الكثيرة يزيد من النهم والرغبة في تناول المزيد من الطعام