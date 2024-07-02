الامارات | 3.8 ملايين نسمة عدد سكان إمارة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز الإحصاء في أبوظبي، إن عدد سكان إمارة أبوظبي بلغ ثلاثة ملايين و790 ألف نسمة تقريباً عام 2023، 67.1% منهم من الذكور و32.9% من الإناث، موضحاً أن عدد سكان أبوظبي نما بنسبة 83% منذ عام 2011.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، حول نتائج التعداد السكاني في أبوظبي أن 48.3% من السكان متزوجون، و1% مطلقون، و0.5% أرامل، والنسبة الباقية التي تتجاوز 50% لم تتزوج. ووفقاً لإحصائية المركز، يتركز 65.9% من السكان في أبوظبي، بينما يتركز 26.6% من السكان في العين، و7.5% في منطقة الظفرة.

وأظهرت نتائج تعداد إمارة أبوظبي أن إجمالي عدد المشتغلين في الإمارة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر هو مليونان و522 ألفاً و390 شخصاً عام 2023 بنمو نسبته 82% مقارنة بعام 2011 من بينهم 78% من الذكور والباقي من الإناث، كما يعمل 66% من المشتغلين في أبوظبي والباقي في العين والظفرة.

وأشار مركز الإحصاء في أبوظبي إلى أنه يوجد 281 ألفاً و780 مبنى في إمارة أبوظبي، بنمو 67% مقابل عام 2011، وأن 71% من هذه المباني مبانٍ سكنية و18% تجارية و8% مخصصة للزراعة وتربية المواشي والباقي لأغراض أخرى، وتضم هذه المباني 754 ألفاً و555 وحدة عقارية بنمو 66% مقابل عام 2011 من بينها 441.4 ألف وحدة سكنية بنسبة 58% و313.1 ألف وحدة غير سكنية بنسبة 42%، مشيراً إلى أنه يوجد 151 ألفاً و600 فيلا في أبوظبي، ونحو 41 ألف بيت شعبي، وأكثر من 76 ألف بيت منخفض.

وحول أعلى المناطق من حيث المباني جاءت مدينة محمد بن زايد أولاً بإجمالي أكثر من 17 ألف مبنى تقريباً، تليها مدينة خليفة بإجمالي 16.3 ألف مبنى، ثم الفلاح بإجمالي 11.4 ألف مبنى، وبالنسبة للمناطق من حيث الوحدات جاءت الدانة أولاً بإجمالي 67.8 ألف وحدة، تليها مدينة محمد بن زايد بإجمالي 50.5 ألف وحدة، ثم المصفح بإجمالي 49.9 ألف وحدة.