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الامارات | محمد بن راشد: نرى في مدارسنا وطلابنا كوادرنا الوطنية الجديدة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأوائل الثانوية العامة تفوقهم في العام الدراسي 2023-2024.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة تفوقهم.. ونهنئ أولياء أمورهم ومعلميهم.. ونبارك لجهازنا التعليمي ختام عامهم الدراسي بنجاح.. في مدارسنا نرى مستقبلنا.. وفي طلابنا نرى كوادرنا الوطنية الجديدة.. ومن ميدان التعليم ننطلق في ميادين التنمية والتطور بإذن الله.. وفق الله الجميع.. وإجازة طيبة وسعيدة للجميع بإذن الله».

نائب رئيس الدولة:

. نهنئ أولياء الأمور والمعلمين ونبارك لجهازنا التعليمي ختام عامهم الدراسي بنجاح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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