استشاري: السمنة المفرطة تهدد صحة الأطفال.. و”الأطعمة الجاهزة” سبب رئيسي للإصابة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأطفال ورئيس وحدة الغدد الصماء والسكري الدكتور “عبدالله الفارس”، أن الطفل المصاب بمرض السمنة يكون عرضة للأمراض النفسية بشكل مستمر.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن الثقافة تلعب دورا مهما في معالجة الطفل المصاب بالسمنة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للطفل.

وأوضح أن الطعام الذي يتناوله الطفل خارج المنزل سواء في المطاعم أو في الحدائق أو غيرها، يساعد بشكل رئيسي في زيادة السمنة لدى الطفل، مشددا على ضرورة عدم تناول الأطعمة الجاهزة.

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