شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صديقة للكلى.. تناولها باعتدال من أجل صحة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد أمراض الكلى، يعد الحفاظ على نمط حياة صحي أمرًا بالغ الأهمية، ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، هناك سببان رئيسيان لأمراض الكلى المزمنة هما مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

هناك العديد من أمراض الكلى الناجمة عن نمط حياة غير صحي وحده، إحدى عادات نمط الحياة غير الصحية هي شرب المشروبات الغازية، وفقا لموقع هيلث سايد قد تؤدي إلى حصوات الكلى وتجفيف الجسم أيضا، لذلك، من المهم جدًا تبني نمط حياة صحي في أسرع وقت ممكن لتحسين صحة الكلى.

5 مشروبات صديقة للكلى من أجل صحة أفضل للكلى الماء المنقوع بالخضار والفاكهة

يمكن أن تكون المياه المنقوعة مفيدة بقدر ما تبدو غريبة، عندما يتم غمر الماء بالفواكه والأعشاب والخضار، ويأتي هذا مع فوائد صحية أكبر، وخاصة بالنسبة للكلى، الماء المنقوع يساعد على منع حصوات الكلى كما أنها تمنع الجسم من الإصابة بالجفاف، يمكنك إضافة الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون الحلو إلى الماء المنقوع وتناوله عدة مرات في اليوم.

عصير التوت البري

التوت البري هو مصدر رائع لفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين ك1، كما أنه يحتوي على حمض الأورسوليك الذي يساعد في تقليل إصابة الكلى، وفقًا لمعهد تكساس للكلى، يحتوي عصير التوت البري على بكتيريا مسببة للأمراض تمنع تلف الكلى عن طريق التراكم على جدران الكلى.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مفيد لصحة الكلى، فهي مضادات الأكسدة الطبيعية ومضادة للالتهابات. أنها تمنع التورم وتلف الكلى. يحتوي الشاي الأخضر على مركب يسمى Epigallocatechin-3-gallate الذي يعزز نمو الخلايا والصحة المعرفية، الشاي الأخضر يمكن أن يقلل أيضًا من خطر حصوات الكلى.

عصائر الفاكهة والمشروبات المخفوقة

عصائر الفاكهة الطبيعية والعصائر المخفوقة المصنوعة من فواكه مثل الأفوكادو والتوت الأزرق المجمد والبطيخ والفواكه الحمضية والخوخ مليئة بالفيتامينات والمعادن، فهي تنظم مستويات السكر في الدم وتتحكم في الكوليسترول السيئ، شرب كوب من عصير الفاكهة أو العصائر المخفوقة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لكليتك.

القهوة

قد يكون تناول كوب القهوة السوداء يوميًا مفيدًا لك، فوفقًا لدراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز ، فإن تناول كوب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتلف الكلى الحاد ، كما أن الكافيين مضاد للأكسدة، مما يعزز صحة الكلى، لكن تذكر أن الاعتدال هو المفتاح.