شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد عوامل الخطر للإصابة بالخرف.. كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول؟ والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت دراسة جديدة نشرت في مجلة لانسيت، أن فقدان البصر وارتفاع نسبة الكوليسترول يعد من أسباب زيادة فرص الإصابة بالخرف، وذلك وفقا لموقع healthshots.

الخرف هو مصطلح يستخدم لوصف حالات طبية متعددة مثل مرض الزهايمر، يؤثر على ذاكرتنا وتفكيرنا، كما يؤثر على قدرتنا على أداء الأنشطة اليومية، والشيخوخة هي عامل الخطر الأكثر أهمية للإصابة بالخرف، حيث تتدهور وظائفنا الإدراكية بشكل طبيعي مع تقدمنا في العمر، وهناك عوامل خطر أخرى مثل مرض السكري والسمنة والتدخين.

كما انضم ارتفاع نسبة الكوليسترول وفقدان البصر غير المعالج إلى قائمة عوامل خطر الخرف، وفقًا لدراسة جديدة التي تؤكد من أن نسبة الكوليسترول لديك تحت السيطرة، واعتني بعينيك لمنع تطور الخرف.

دراسة حول عوامل الخطر المسببة للخرف

في عام 2020، وجد أن فقدان السمع، وقلة التعليم، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والسكري، والاكتئاب، وقلة النشاط البدني، واستهلاك الكحول، والعزلة الاجتماعية، وإصابات الدماغ الرضحية، وتلوث الهواء، من عوامل خطر الخرف في دراسة نشرت في مجلة The Lancet .

في تقرير جديد نُشر في مجلة The Lancet في يوليو 2024، تم ذكر فقدان البصر غير المعالج وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار كعوامل خطر للإصابة بالخرف. ارتبط حوالي 7 في المائة من حالات الخرف بمستويات عالية من الكوليسترول الضار. أما مشاكل الرؤية غير المعالجة، فهي تساهم في 2 في المائة من حالات الخرف. وبصرف النظر عن تحديد عوامل الخطر، اقترح الباحثون أن الجهود المبذولة لمنع تطور الخرف يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الطفولة. يمكن أن تكون خطوة نحو تقليل حالات الخرف بنحو النصف.

العلاقة بين الكوليسترول وفقدان البصر وخطر الإصابة بالخرف

يتراكم الكوليسترول السيئ، المعروف غالبًا باسم الكوليسترول الضار، في جدران الأوعية الدموية. وهذا بدوره يزيد من احتمالات الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يساهم ارتفاع الكوليسترول السيئ في تراكم اللويحات في الشرايين، بما في ذلك تلك التي تغذي الدماغ. يمكن أن يعيق هذا تدفق الدم، ويحرم الدماغ من العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين، كما يقول الدكتور غوش. تتعرض قدرة الدماغ على العمل بشكل صحيح للخطر، مما قد يؤدي إلى تسريع التدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

ترتبط أعيننا أيضًا ارتباطًا وثيقًا بوظائف المخ. فضعف البصر يجبر المخ على العمل بجهد أكبر لتفسير المعلومات البصرية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الحمل المعرفي. كما يمكن أن يؤدي ضعف البصر إلى انخفاض النشاط البدني والعزلة الاجتماعية، وكلاهما مهم للحفاظ على الصحة المعرفية. على سبيل المثال، قد يصبح الشخص الذي يعاني من تدهور البصر أقل نشاطًا أو ينسحب من التفاعلات الاجتماعية، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور المعرفي.