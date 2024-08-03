الأطعمة الدُهنية تُسبب القلق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “كولورادو – بولدر” الأمريكية، من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، لما تسببه من مشاكل صحية أبرزها القلق الشديد طويل المدى.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Biological Research” العلمية، أن الدهون الحيوانية المشبعة تؤدي إلى تعطيل ميكروبيوم الأمعاء، ما ينتج عنه خلل في مستويات السيروتونين في الدماغ المسؤول عن التحكم في نوبات القلق.

وأضافت بأن اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية الغنية بالدهون، تعمل على انخفاض التنوع الميكروبي في الأمعاء، فضلاً عن تسببها في تكاثر بكتيريا “Firmicutes” العصوية في الدماغ.

ويُعرف القلق بأنه اضطراب مزاجي قد يتحول إلى نوبات متكررة من الهلع، ومن أمثلته الرهاب الاجتماعي، واضطراب القلق العام، واضطراب قلق الانفصال، إلا أنه قد تختلف حدته ويدوم أثره باختلاف مسبباته.