شكرا لقرائتكم خبر عن عرض شائع لسرطان بطانة الرحم تتجاهله معظم النساء.. اعرفيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن ثلث النساء على الأقل غير قادرات على اكتشاف العلامة الحمراء الأكثر شيوعًا لسرطان بطانة الرحم وهى: النزيف بعد انقطاع الطمث، بحسب موقع "تايمز ناو".



وفقًا للخبراء، تحدث هذه الأعراض لدى أكثر من 90% من المصابات بسرطان بطانة الرحم ويسلط البحث الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي والتثقيف حول هذا المرض.

وقد أجرت جامعة مينيسوتا الأمريكية دراسة استقصائية شملت 648 امرأة، وأظهرت نتائجها أن غالبية المشاركات لم يكن لديهن معرفة جيدة بالأعراض.



ووفقًا للباحثين، فإن 63 % فقط منهن استطعن تحديد النزيف بعد انقطاع الطمث باعتباره العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان بطانة الرحم - الذي يتكون في بطانة الرحم وهو من أكثر أنواع السرطان النسائية شيوعًا.

ما هو سرطان بطانة الرحم؟

يتطور سرطان بطانة الرحم في بطانة الرحم - البطانة الداخلية للرحم، مما يؤثر تمامًا على الجهاز التناسلي وهو أحد أكثر أنواع السرطان النسائية شيوعًا التي تؤثر على الجهاز التناسلي.



وفقًا للخبراء، على الرغم من أنهم غير متأكدين من السبب الدقيق لهذا السرطان، فإن التغيرات أو الطفرات في الخلايا في الرحم والتي تنمو وتتكاثر خارج نطاق السيطرة، تشكل أورامًا.



تزيد العديد من عوامل الخطر من فرص إصابتك بسرطان بطانة الرحم.



هناك العديد من عوامل الخطر لسرطان بطانة الرحم، والتي تتعلق بالتوازن بين هرمون الاستروجين والبروجسترون الذي يسبب السمنة ومتلازمة تكيس المبايض وتناول هرمون الاستروجين غير المضاد.



وقال الأطباء أيضًا أن بعض الاضطرابات الوراثية مثل متلازمة لينش هي عامل خطر آخر غير مرتبط بالهرمونات.

علامات وأعراض سرطان بطانة الرحم

تشبه أعراض سرطان بطانة الرحم أعراض العديد من الحالات الأخرى، والتي تشمل الألم غير المعتاد أو النزيف المهبلي غير المنتظم تتضمن بعض الأعراض الأخرى ما يلي:



-نزيف مهبلي بين فترات الحيض قبل انقطاع الطمث.



ألم في أسفل البطن أو تقلصات في الحوض.



-إفرازات مهبلية رقيقة وبيضاء أو شفافة بعد انقطاع الطمث.



-نزيف مهبلي شديد التكرار أو غزير أو مطول للغاية إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا.

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم؟

وفقًا للباحثين، في حين أن 85% من سرطانات بطانة الرحم تحدث لدى النساء بعد انقطاع الطمث بين سن 65 و75 عامًا، إلا أنها لا تزال يمكن أن تتطور قبل انقطاع الطمث.

وبالتالي، يجب على أي امرأة تعاني من نزيف حيض غير طبيعي أو أي أعراض أخرى مقلقة لسرطان بطانة الرحم، حتى قبل انقطاع الطمث، استشارة الطبيب.



كما أن اتباع نمط حياة صحي يقلل بشكل كبير من المخاطر من خلال:



-تجنب التبغ.



-ممارسة الرياضة بانتظام.



-اتباع نظام غذائي صحي معتدل في اللحوم الحمراء.



يمكن لمثل هذه التعديلات في نمط الحياة أيضًا التحكم في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.



قال الخبراء إن سرطان بطانة الرحم وراثي أيضًا - حوالي 3-5 %، لذا يجب على النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي من سرطانات أمراض النساء التحدث إلى أطبائهن حول إجراء الاختبارات الجينية.



