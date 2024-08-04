شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تساعدك هذه التمارين فى حرق الدهون؟ والان مع تفاصيل الخبر

إن خسارة دهون الجسم هي هدف شائع في مجال اللياقة البدنية، ولكن أفضل طريقة لتحقيق ذلك غالبًا ما تثير الجدل، فقد يكون الجمع بين تمارين القلب والقوة في برنامج التمرين الخاص بك هو المفتاح لفقدان الوزن الزائد والحصول على جسم أكثر رشاقة، ووفقًا للدراسات الحديثة، يمكن أن يكون رفع الأثقال وتمارين القلب مفيدة بنفس القدر في تقليل دهون الجسم، ويوضح تقرير موقع "WEBMD" أسباب نجاح هذا المزيج معًا.

تمارين القوة مقابل تمارين القلب: ما يقوله البحث؟

توصلت دراسة حديثة نشرت في مجلة القلب الأوروبية إلى فعالية تدريب القوة في فقدان الدهون، وكانت النتائج مذهلة، حيث فقدت المجموعات المشاركة في الدراسة دهون من الجسم، مما يتحدى الاعتقاد الشائع بأن تمارين القلب والأوعية الدموية أفضل لفقدان الدهون، واكن مع إتباع نظام غذائى صحي ومتوازن.

ما هي فوائد تمارين القوة؟

في حين أن تمارين القلب والأوعية الدموية معروفة بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فإن تدريب القوة يقدم مجموعة فريدة من الفوائد:

تحرق أنسجة العضلات المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة مقارنة بأنسجة الدهون، مما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

يساعد تدريب المقاومة المنتظم على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها، وتحسين القوة العامة وتكوين الجسم.

تزيد تمارين تحمل الوزن من كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يعزز تدريب القوة قدرة جسمك على إدارة مستويات السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة العامة.

تمارين القلب والقوة معًا.. هل يمكن أن يكون دمجهما معًا أمرًا مثاليًا؟

في حين أن تدريب القوة قوي لفقدان الدهون، فإن إضافة تمارين القلب إلى روتيننا أمر ضروري للصحة العامة، حيث تعمل تمارين القلب على تحسين صحة القلب، وتعزيز القدرة على التحمل، وتساعد على حرق السعرات الحرارية الإضافية، ويمكن أن يؤدي الجمع بين كلا النوعين من التدريب إلى نتائج لياقة بدنية أكثر توازناً.