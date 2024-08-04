شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مشروبات صباحية لبدء يومك بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

هل ترغب في بدء يومك بشكل صحي؟.. إذا عليك تناول هذه المشروبات لتنشيط جسمك وإضفاء طابع إيجابي على بقية يومك، وفقًا لموقع hindustantimes.

إن الطريقة التي نبدأ بها صباحنا يمكن أن تحدد حقًا نغمة بقية اليوم وتقول الكثير عن نمط حياتنا . إذا كنت من النوع الذي يستيقظ مبكرًا ويمارس الرياضة قبل التوجه إلى العمل، فمن المحتمل أنك في حالة أفضل من شخص ينهض من السرير ويسرع مباشرة إلى عمله. ما نأكله أو نشربه أول شيء يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا. يمكن أن تعزز وجبة الإفطار الصحية طاقتك وتحسن الهضم وتجعلك تشعر بالرضا بشكل عام، على عكس وجبة الإفطار المصنعة غير الصحية.

ولجعل صباحك أفضل إليك خمسة مشروبات يجب أن تتناولها على معدة فارغة، ومنها:

- ماء الليمون الدافئ

اعصري نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ. هذا المشروب المنعش والمرطب يحتوي على سعرات حرارية قليلة، ويساعد في الهضم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويوفر جرعة جيدة من فيتامين سي.

- الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين والتي قد تساعد في تقليل دهون البطن. استمتع بفنجان من الشاي الأخضر غير المحلى في الصباح للحصول على دفعة خالية من السعرات الحرارية.

- ماء جوز الهند

من الأطباق المفضلة في هذا الموسم والتي لا يمكنك تفويتها، يعمل ماء جوز الهند على تهدئة المعدة، وموازنة الإلكتروليتات، والحفاظ على ترطيب الجسم لفترة أطول، كما يحتوي على عناصر غذائية أساسية تساعد على حرق دهون البطن.

- مشروبات عشبية

اختر المشروبات العشبية مثل شاي النعناع أو البابونج أو الزنجبيل. تساعد هذه المشروبات الخالية من السعرات الحرارية على الهضم وتقليل الانتفاخ وتعزيز الصحة العامة.

- عصير الخضار

امزج أو اعصر خضروات طازجة مثل السبانخ والكرفس والخيار مع قليل من الليمون أو الزنجبيل لتحضير عصير خضروات منخفض السعرات الحرارية. هذا العصير غني بالعناصر الغذائية والمرطبة، وهو طريقة جيدة لبدء يومك.